Из-за сильного ветра пожар в Чернобыльской зоне до сих пор не потушен, - ГСЧС
17 апреля, 2020, 18:36
Ликвидация лесного пожара, который начался еще 4 апреля, затягивается из-за сильного ветра и больших площадей, охваченных огнем
Об этом сообщил начальник Главного управления ГСЧС в Киеве Игорь Шарий на брифинге, передает Еспресо.TV.
"В Чернобыле очень большие площади и, к сожалению, погодные условия не позволяют работать очень быстро, потому что ветер раздувает по всей территории, в связи с сухой зимой у нас засуха. Поэтому пожар распространялся очень быстро, стремительно. Сейчас он локализован, но на таких площадях происходит тление на месте пожарища ", - отметил он.
Шарий уточнил, что спасателям хватает человеческих и материальных ресурсов для тушения пожаров.
- Напомним, 4 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне спасатели тушат лесной пожар .
- На сегодня основной причиной возгорания названо опрокидывание огня из соседней Житомирской области, где уже задержаны двое молодых людей 1989 и 1991 года рождения, которые признались в умышленных поджогах вблизи Народичей.
- 13 апреля директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне приближается к городу Припять .
- Директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что пожары в зоне ЧАЭС могли начаться из-за поджогов со стороны сталкеров .
- Впоследствии, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиоактивными отходами , огонь добрался до Припяти.
- Кабмин выделил дополнительно 44,8 млн грн из резервного фонда госбюджета для борьбы с пожарами в зоне отчуждения.
- 16 мая пожар в Зоне возобновилась на нескольких участках территории
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