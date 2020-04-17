Из-за сильного ветра пожар в Чернобыльской зоне до сих пор не потушен, - ГСЧС

17 апреля, 2020, 18:36

Ликвидация лесного пожара, который начался еще 4 апреля, затягивается из-за сильного ветра и больших площадей, охваченных огнем

Об этом сообщил начальник Главного управления ГСЧС в Киеве Игорь Шарий на брифинге, передает Еспресо.TV.

"В Чернобыле очень большие площади и, к сожалению, погодные условия не позволяют работать очень быстро, потому что ветер раздувает по всей территории, в связи с сухой зимой у нас засуха. Поэтому пожар распространялся очень быстро, стремительно. Сейчас он локализован, но на таких площадях происходит тление на месте пожарища ", - отметил он.

Шарий уточнил, что спасателям хватает человеческих и материальных ресурсов для тушения пожаров.

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