Суд избрал меру пресечения Чорновол

16 апреля, 2020, 17:36

Печерский районный суд Киева рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения екснардепу Татьяне Чорновол

Об этом передает Еспресо.TV .

Печерский райсуд решил избрать Чорновол меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сама Чорновол прокомментировала решение судьи в Telegram: "Домашний арест. Весь февраль сидела дома с оторванной спецназом ГБР ногой, март сидела дома на карантине, а сейчас под арестом. Что изменилось?"

"Вовк отклонил ходатайство всех народных депутатов, которые просили взять Татьяну Чорновол на поруки и до 8 июня посадили Таню на домашний арест. Решение Вовка только подчеркивает политический подтекст дела и его цель - закрыть рот и закрыть Таню дома, чтобы не лазила по зеленым заборам власти" , - написала в соцсети нардеп Ирина Геращенко.

ГБР подозревает Чорновил в якобы причастности к гибели одного из работников офиса Партии регионов 18 февраля 2014 года.

Сама Чорновол называет это дело преследованием майдановцев.