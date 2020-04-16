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Espreso.tvОбществоСуд избрал меру пресечения Чорновол

Суд избрал меру пресечения Чорновол


фото: ukrinform
Печерский районный суд Киева рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения екснардепу Татьяне Чорновол

Об этом передает Еспресо.TV .

Печерский райсуд решил избрать Чорновол меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сама Чорновол прокомментировала решение судьи в Telegram: "Домашний арест. Весь февраль сидела дома с оторванной спецназом ГБР ногой, март сидела дома на карантине, а сейчас под арестом. Что изменилось?"

"Вовк отклонил ходатайство всех народных депутатов, которые просили взять Татьяну Чорновол на поруки и до 8 июня посадили Таню на домашний арест. Решение Вовка только подчеркивает политический подтекст дела и его цель - закрыть рот и закрыть Таню дома, чтобы не лазила по зеленым заборам власти" , - написала в соцсети нардеп Ирина Геращенко.

ГБР подозревает Чорновил в якобы причастности к гибели одного из работников офиса Партии регионов 18 февраля 2014 года.

Сама Чорновол называет это дело преследованием майдановцев.

  • Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Черновол сообщила, что ее дом обыскивают. К ней пришли сотрудники ГБР со спецназовцами.
  • ГБР сообщил Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве .
  • Чорновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям и что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровой.
  • Чорновол назвала следственного судью в уголовном производстве против нее Сергея Вовка человеком Андрея Портнова - экс-зама главы Администрации президента во времена Виктора Януковича.
  • В Государственном бюро расследований отрицают слова экс-нардепа Татьяны Чорновол о 8 уголовных статьях, которые ей инкриминируют.
  • Напомним, суд по делу Чорновол перенесли из-за отвода судьи.
  • Чорновол, которой сообщили о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов", отказали в отводе судьи Печерского райсуда Сергея Вовка.
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