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Espreso.tvОбществоГСЧС продолжает тушить тления в зоне ЧАЭС

ГСЧС продолжает тушить тления в зоне ЧАЭС

По состоянию на утро 16 апреля во Чернобыльской зоне отчуждения продолжают тушить тлеющие пни и древесину в ячейках, пройденных огнем

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 16 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении тлеющих пней и древесины в ячейках пройденных огнем на территории Корогодского, Дитяткивского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств", - говорится в сообщении .

В то же время сообщают, что открытого огня там нет. Инженерной техникой создали 260 км минерализованных полос. К тушению привлекли 530 человек и 103 единицы техники (в частности, 2 вертолета).

В ГСЧС также информируют, что радиационное состояние стабильное, а мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

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