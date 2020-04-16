ГСЧС продолжает тушить тления в зоне ЧАЭС
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 ч. 16 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении тлеющих пней и древесины в ячейках пройденных огнем на территории Корогодского, Дитяткивского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств", - говорится в сообщении .
В то же время сообщают, что открытого огня там нет. Инженерной техникой создали 260 км минерализованных полос. К тушению привлекли 530 человек и 103 единицы техники (в частности, 2 вертолета).
В ГСЧС также информируют, что радиационное состояние стабильное, а мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.
- Напомним, 4 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне спасатели тушат лесной пожар .
- На сегодня основной причиной возгорания названо перебрасывание огня из соседней Житомирской области, где уже задержаны двое молодых людей 1989 и 1991 года рождения, которые признались в умышленных поджогах вблизи Народичей.
- 13 апреля директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне приближается к городу Припять .
- Директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что пожары в зоне ЧАЭС могли начаться из-за поджогов со стороны сталкеров .
- Впоследствии, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиоактивными отходами , огонь добрался до Припяти.
- Кабмин выделил дополнительно 44,8 млн грн из резервного фонда госбюджета для борьбы с пожарами в зоне отчуждения.
- Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось потушить .
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