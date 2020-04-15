Пожар в зоне ЧАЭС: Минздрав советует не выходить из дому из-за загрязнения воздуха

15 апреля, 2020, 11:24

В Министерстве здравоохранения рекомендуют людям не выходить из дому из-за пожара в зоне ЧАЭС

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

"Мы видим повышение различных частиц горения в воздухе. Поэтому советуем всем людям, особенно тем, кто имеет хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания, ограничить свой выход на улицу в утренние часы, когда концентрация самая высокая этих частиц в воздухе. Больше пить воды, делать влажную уборку в помещении. Это очень важно для вашего состояния здоровья ", - сказал Степанов.

Он отметил, что радиационный фон по состоянию на 14 апреля был в пределах нормы.