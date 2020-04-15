Пожар в зоне ЧАЭС: Минздрав советует не выходить из дому из-за загрязнения воздуха
15 апреля, 2020, 11:24
В Министерстве здравоохранения рекомендуют людям не выходить из дому из-за пожара в зоне ЧАЭС
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.
"Мы видим повышение различных частиц горения в воздухе. Поэтому советуем всем людям, особенно тем, кто имеет хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания, ограничить свой выход на улицу в утренние часы, когда концентрация самая высокая этих частиц в воздухе. Больше пить воды, делать влажную уборку в помещении. Это очень важно для вашего состояния здоровья ", - сказал Степанов.
Он отметил, что радиационный фон по состоянию на 14 апреля был в пределах нормы.
- Напомним, 4 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне спасатели тушат лесной пожар .
- На сегодня основной причиной возгорания назван перебрасывание огня из соседней Житомирской области, где уже задержаны двое молодых людей 1989 и 1991 года рождения, которые признались в умышленных поджогах возле Народичей.
- 13 апреля директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне приближается к городу Припять .
- Директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что пожары в зоне ЧАЭС могли начаться из-за поджогов со стороны сталкеров.
- Впоследствии, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиоактивными отходами, огонь добрался до Припяти.
- Кабмин выделил дополнительно 44,8 млн грн из резервного фонда госбюджета для борьбы с пожарами в зоне отчуждения.
- Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось потушить .
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