 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПожар в зоне ЧАЭС: Минздрав советует не выходить из дому из-за загрязнения воздуха

Пожар в зоне ЧАЭС: Минздрав советует не выходить из дому из-за загрязнения воздуха


фото: reuters
В Министерстве здравоохранения рекомендуют людям не выходить из дому из-за пожара в зоне ЧАЭС

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

"Мы видим повышение различных частиц горения в воздухе. Поэтому советуем всем людям, особенно тем, кто имеет хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания, ограничить свой выход на улицу в утренние часы, когда концентрация самая высокая этих частиц в воздухе. Больше пить воды, делать влажную уборку в помещении. Это очень важно для вашего состояния здоровья ", - сказал Степанов.

Он отметил, что радиационный фон по состоянию на 14 апреля был в пределах нормы.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

15 апреля, 2020 среда

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать