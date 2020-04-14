Чорновол отказалась свидетельствовать на допросе в ГБР
14 апреля, 2020, 15:32
Экс-нардеп Татьяна Чорновол отказалась свидетельствовать в ГБР, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя)
Об этом она заявила журналистам после допроса в Государственном бюро расследований, передает Радио Свобода .
"Моя мотивация отказа от дачи показаний - это то, чтобы мои показания никоим образом не были использованы против активистов и лидеров Майдана в случае, если будет отменен закон об амнистии", - объяснила свое решение Чорновол.
Как заявила Чорновол, ей вручили уведомление о вызове в суд на 16:00 14 апреля.
- Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что ее дом обыскивают. К ней пришли сотрудники ГБР со спецназовцами.
- ГБР сообщил Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве.
- Чорновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям и что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровой.
- Чорновол назвала следственного судью в уголовном производстве против нее Сергея Вовка человеком Андрея Портнова - экс-замглавы Администрации президента во времена Виктора Януковича.
- Государственное бюро расследований опровергло информацию о планах по задержанию Татьяны Чорновол после допроса.
- В Государственном бюро расследований опровергают слова экс-нардепа Татьяны Чорновол о 8 уголовных статьях, которые ей инкриминируют.
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