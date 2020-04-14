 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЧорновол отказалась свидетельствовать на допросе в ГБР

Чорновол отказалась свидетельствовать на допросе в ГБР


фото: tsn
Экс-нардеп Татьяна Чорновол отказалась свидетельствовать в ГБР, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя)

Об этом она заявила журналистам после допроса в Государственном бюро расследований, передает Радио Свобода .

"Моя мотивация отказа от дачи показаний - это то, чтобы мои показания никоим образом не были использованы против активистов и лидеров Майдана в случае, если будет отменен закон об амнистии", - объяснила свое решение Чорновол.

Как заявила Чорновол, ей вручили уведомление о вызове в суд на 16:00 14 апреля.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать