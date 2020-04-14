Чорновол отказалась свидетельствовать на допросе в ГБР

14 апреля, 2020, 15:32

Экс-нардеп Татьяна Чорновол отказалась свидетельствовать в ГБР, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя)

Об этом она заявила журналистам после допроса в Государственном бюро расследований, передает Радио Свобода .

"Моя мотивация отказа от дачи показаний - это то, чтобы мои показания никоим образом не были использованы против активистов и лидеров Майдана в случае, если будет отменен закон об амнистии", - объяснила свое решение Чорновол.

Как заявила Чорновол, ей вручили уведомление о вызове в суд на 16:00 14 апреля.