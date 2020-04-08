Брат Ермака был внештатным советником заместителя секретаря СНБО

Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос РБК-Украина.

Брат Ермака был внештатным советником Литвиненко на общественных началах.

Он был назначен на эту должность распоряжением секретаря СНБО Александра Турчинова 17 марта 2015 г., а уволен - распоряжением Александра Данилюка от 15 августа 2019 года.

08042020 from Piter234903 from

На этом посту Ермак занимался организацией и проведением мероприятий, связанных с деятельностью заместителя секретаря СНБО и информационно-аналитической работой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .