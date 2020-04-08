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Espreso.tvОбществоБрат Ермака был внештатным советником заместителя секретаря СНБО

Брат Ермака был внештатным советником заместителя секретаря СНБО

Денис Ермак работал советником заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко

Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос РБК-Украина.

Брат Ермака был внештатным советником Литвиненко на общественных началах.

Он был назначен на эту должность распоряжением секретаря СНБО Александра Турчинова 17 марта 2015 г., а уволен - распоряжением Александра Данилюка от 15 августа 2019 года.

На этом посту Ермак занимался организацией и проведением мероприятий, связанных с деятельностью заместителя секретаря СНБО и информационно-аналитической работой.

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