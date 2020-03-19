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Espreso.tvОбществоУкраина договаривается с МВФ сразу о двух программах, - Нацбанк

Украина договаривается с МВФ сразу о двух программах, - Нацбанк

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о двух программах поддержки

Об этом сообщил председатель Национального банка Яков Смолий во время встречи с топ-менеджерами 50 крупнейших украинских банков и ассоциациями, передает пресс служба НБУ .

Как отметил Смолий, сейчас активизированы переговоры с МВФ о новой программе расширенного финансирования.

"Также с МВФ консультируемся относительно возможного получения Украиной финансирования в рамках механизмов неотложной финансовой помощи, Фонд предусмотрел для преодоления проблем странами с низким уровнем доходов и развивающихся экономик и всего страдают от эффекта эпидемии коронавируса", - сказал он.

По его словам, результаты переговоров будут в ближайшие недели.

  • Напомним, правительство начало работать над законом №2571 прошлой осенью. Требование МВФ - прописать в законе прямой запрет возвращать выведены с рынка путем национализации банки прежним владельцам. В частности это касается возвращения "Приватбанка" в собственность Игоря Коломойского.

  • 26 февраля Председатель правления государственного "Приватбанка" Петр Крумханзл рассказал о большой угрозе того, что бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вернут банк в свою собственность или добьются от государства "щедрой компенсации"

  • 7 марта агентство Bloomberg написал, что переговоры Украины с Международным валютным фондом затягиваются из-за отставку правительства Алексея Гончарука

  • 10 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил , что премьер-министр Денис Шмыгаль должен в ближайшее время отправиться в США для встречи с представителями Международного валютного фонда, чтобы обсудить подписание нового меморандума.

  • Позже Шмыгаль заявил, что Украина планирует выполнить все требования Международного валютного фонда , необходимые для начала новой кредитной программы сотрудничества на $ 5,5 млрд за 2-3 недели.

  • 16 марта Международный валютный фонд выразил готовность мобилизовать кредитный ресурс на $ 1 трлн для помощи членам фонда в борьбе с последствиями коронавируса для экономики.

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