Украина договаривается с МВФ сразу о двух программах, - Нацбанк

19 марта, 2020, 11:33

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о двух программах поддержки

Об этом сообщил председатель Национального банка Яков Смолий во время встречи с топ-менеджерами 50 крупнейших украинских банков и ассоциациями, передает пресс служба НБУ .

Как отметил Смолий, сейчас активизированы переговоры с МВФ о новой программе расширенного финансирования.

"Также с МВФ консультируемся относительно возможного получения Украиной финансирования в рамках механизмов неотложной финансовой помощи, Фонд предусмотрел для преодоления проблем странами с низким уровнем доходов и развивающихся экономик и всего страдают от эффекта эпидемии коронавируса", - сказал он.

По его словам, результаты переговоров будут в ближайшие недели.