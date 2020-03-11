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Espreso.tvОбществоУкраина выполнит все требования МВФ в трехнедельный срок, - Шмыгаль

Украина выполнит все требования МВФ в трехнедельный срок, - Шмыгаль

Украина планирует выполнить все требования Международного валютного фонда, необходимые для начала новой кредитной программы сотрудничества на 5,5 миллиарда долларов, за 2-3 недели

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил по итогам заседания Совета финансовой стабильности, передает Еспресо.TV.

"Из восьми тех параметров, которые МВФ просил выполнить, у нас остаются 2 параметра. Мы надеемся выполнить это все в течение двух - максимум трех недель", - заявил Шмыгаль.

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Отметим, что речь идет о двух невыполненных Украиной требованиях МВФ: открытии рынка земли и голосовании за банковский законопроект №2571.

Так, сейчас депутаты завершают рассмотрение законопроекта о рынке сельскохозяйственных земель, к которому подали 4018 поправок.

По поводу законопроекта №2571, то депутаты не могут начать рассмотрение документа до тех пор, пока не закончат рассмотрение законопроекта о землю.

  • Напомним, правительство начало работать над законом №2571 прошлой осенью. Требование МВФ - прописать в законе прямой запрет возвращать выведенные с рынка путем национализации банки прежним владельцам. В частности, это касается возвращения "Приватбанка" в собственность Игоря Коломойского.
  • 26 февраля глава правления государственного "Приватбанка" Петр Крумханзл рассказал о большой угрозе того, что бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вернут банк в свою собственность или добьются от государства "щедрой компенсации".
  • 7 марта агентство Bloomberg написало, что переговоры Украины с Международным валютным фондом затягиваются из-за отставки правительства Алексея Гончарука.
  • 10 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил , что премьер-министр Денис Шмыгаль должен в ближайшее время отправиться в США для встречи с представителями Международного валютного фонда, чтобы обсудить подписание нового меморандума
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