Украина выполнит все требования МВФ в трехнедельный срок, - Шмыгаль

11 марта, 2020, 17:59

Украина планирует выполнить все требования Международного валютного фонда, необходимые для начала новой кредитной программы сотрудничества на 5,5 миллиарда долларов, за 2-3 недели

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил по итогам заседания Совета финансовой стабильности, передает Еспресо.TV.

"Из восьми тех параметров, которые МВФ просил выполнить, у нас остаются 2 параметра. Мы надеемся выполнить это все в течение двух - максимум трех недель", - заявил Шмыгаль.

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Отметим, что речь идет о двух невыполненных Украиной требованиях МВФ: открытии рынка земли и голосовании за банковский законопроект №2571.

Так, сейчас депутаты завершают рассмотрение законопроекта о рынке сельскохозяйственных земель, к которому подали 4018 поправок.

По поводу законопроекта №2571, то депутаты не могут начать рассмотрение документа до тех пор, пока не закончат рассмотрение законопроекта о землю.