Новый кредит МВФ Украине откладывается из-за смены правительства, - Bloomberg
Об этом сообщает Bloomberg.
МВФ обеспокоен сменой власти в Украине и влиянием олигархов на Кабмин. В результате кредит в $5,5 млрд задерживается на месяцы.
Отмечается, что правительство Гончарука нравилось инвесторам, а генпрокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. Теперь же инвесторы боятся, что с новым правительством Дениса Шмігаля в политику вернется влияние олигархов.
После отставки Кабмина, которая привела к падению облигаций, новый министр финансов Игорь Уманский стремился скорее продолжить сотрудничество с МВФ. Кредит в $5,5 млрд от МВФ, которій Украина планировала получить, является критически важным для будущих инвестиций.
Однако, в Oxford Economics отмечают, что последние перестановки в украинской власти лишь увеличивают риск провала запланированных реформ. Это существенно замедлит переговоры с МВФ.
- Напомним, 6 марта новый министр финансов Украины Игорь Уманский провел свою первую официальную встречу с Постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом.
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