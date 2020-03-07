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Espreso.tvЭкономикаНовый кредит МВФ Украине откладывается из-за смены правительства, - Bloomberg

Новый кредит МВФ Украине откладывается из-за смены правительства, - Bloomberg


фото: REUTERS
Переговоры Украины с Международным валютным фондом затягиваются из-за отставки правительства Алексея Гончарука

Об этом сообщает Bloomberg.

МВФ обеспокоен сменой власти в Украине и влиянием олигархов на Кабмин. В результате кредит в $5,5 млрд задерживается на месяцы.

Отмечается, что правительство Гончарука нравилось инвесторам, а генпрокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. Теперь же инвесторы боятся, что с новым правительством Дениса Шмігаля в политику вернется влияние олигархов.

После отставки Кабмина, которая привела к падению облигаций, новый министр финансов Игорь Уманский стремился скорее продолжить сотрудничество с МВФ. Кредит в $5,5 млрд от МВФ, которій Украина планировала получить, является критически важным для будущих инвестиций.

Однако, в Oxford Economics отмечают, что последние перестановки в украинской власти лишь увеличивают риск провала запланированных реформ. Это существенно замедлит переговоры с МВФ.

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