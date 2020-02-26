Председатель ПриватБанка заявил о высоком риске, что ПриватБанк вернут Коломойскому
Об этом Крумханзл сообщил в комментарии Financial Times.
В частности, он пояснил, что бывшие владельцы ПриватБанка подали в суды более 800 исков, в которых оспаривают национализацию банка и связанные с ней процедуры. Если национализацию ПриватБанка отменят, МВФ прекратит сотрудничество с Украиной, а экономическая ситуация в стране значительно ухудшится.
Он отметил, что для недопущения возвращения ПриватБанка бывшим владельцам в правительстве и Национальном банке разработали специальный законопроект. Однако, по словам Крумханзла, этот проект заменили: вместо документа на 400 страниц в Раду поступил 8-страничный документ, который более выгоден Коломойскому.
"Я не уверен, что Зеленский имеет правильную картинку (ситуации с ПриватБанком, - ред.), Ведь эту картинку формируют окружающие президента", - считает Крумханзл.
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