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Espreso.tvОбществоМВФ выделит на спасение развивающихся стран от кризиса триллион долларов

МВФ выделит на спасение развивающихся стран от кризиса триллион долларов


фото: reuters
Международный валютный фонд готов мобилизовать кредитный ресурс на $ 1 трлн для помощи членам фонда в борьбе с последствиями коронавируса для экономики

Об этом заявила директор-распорядительница фонда Кристалина Георгиева.

Как отмечается в заявлении, в качестве первой линии защиты МВФ может развернуть свой гибкий инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с насущными проблемами в платежном балансе. На эти цели могут быть выделены $ 50 млрд развивающимся странам. До $ 10 млрд могут быть предоставлены членам с низким доходом через льготные механизмы финансирования, которые имеют нулевые процентные ставки.

На сегодняшний день фонд уже имеет 40 действующих соглашений с общими обязательствами в размере около $ 200 млрд. Еще 20 стран проявили интерес к финансированию, помощь которым может понадобиться в ближайшие дни.

Таким образом, МВФ может поддержать свои 189 стран-членов и продемонстрировать ценность международного сотрудничества.

"Только благодаря обмену, координации и сотрудничества мы сможем стабилизировать мировую экономику и вернуть ее к полноценному здоровью", - добавила Георгиева.

Глава МВФ напомнила, что по данным Института международных финансов с начала кризиса инвесторы вывели из рынков почти $ 42 млрд, что является самым большим оттоком, который когда-либо регистрировали.

 

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