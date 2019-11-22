Правительство работает над законом, который запретит возвращение ПриватБанка Коломойскому - СМИ

22 ноября, 2019, 16:22

Кабинет министров Украины разрабатывает новый законопроект, в котором пропишут прямой запрет возвращать выведенные с рынка путем национализации банки прежним владельцам. Такое требование Украине выдвинул Международный валютный фонд

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники. Также об этом пишет "Экономическая правда", ссылаясь на собственные источники в НБУ и правительстве, и вспоминает ексдепутат Сергей Лещенко.

Разработка нового законопроекта стала требованием МВФ, который подчеркивает необходимость сохранения решения правительства по национализации ПриватБанка и необходимость возврата выведенных из этого банка средств бывшими владельцами Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и связанными с ними компаниями.

Сейчас в судах рассматривается ряд дел по иску Игоря Коломойского к Нацбанку, Министерству финансов, правительству и Фонду гарантирования вкладов физических лиц. В своих исках Коломойский оспаривает процедуру национализации ПриватБанка, продажу акций банка государству за 1 гривну и другие, законность проверки, которую провел Нацбанк в ПриватБанке и по итогам которой принял решение национализировать банк.

Вместе с тем, ПриватБанк также судится со своими бывшими владельцами, требуя в украинских и международных судах взыскать с Коломойского средства, которые олигарх вывел из ПриватБанка накануне национализации. Общая сумму этих средств оценивается в $ 5,5 млрд.

"Мы уже завершаем работу над законопроектом с участием экспертов МВФ", - сообщил представитель Фонда гарантирования вкладов в комментарии Reuters.

В Нацбанке и МВФ комментировать законопроект пока отказались.