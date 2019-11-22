Правительство работает над законом, который запретит возвращение ПриватБанка Коломойскому - СМИ
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники. Также об этом пишет "Экономическая правда", ссылаясь на собственные источники в НБУ и правительстве, и вспоминает ексдепутат Сергей Лещенко.
Разработка нового законопроекта стала требованием МВФ, который подчеркивает необходимость сохранения решения правительства по национализации ПриватБанка и необходимость возврата выведенных из этого банка средств бывшими владельцами Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и связанными с ними компаниями.
Сейчас в судах рассматривается ряд дел по иску Игоря Коломойского к Нацбанку, Министерству финансов, правительству и Фонду гарантирования вкладов физических лиц. В своих исках Коломойский оспаривает процедуру национализации ПриватБанка, продажу акций банка государству за 1 гривну и другие, законность проверки, которую провел Нацбанк в ПриватБанке и по итогам которой принял решение национализировать банк.
Вместе с тем, ПриватБанк также судится со своими бывшими владельцами, требуя в украинских и международных судах взыскать с Коломойского средства, которые олигарх вывел из ПриватБанка накануне национализации. Общая сумму этих средств оценивается в $ 5,5 млрд.
"Мы уже завершаем работу над законопроектом с участием экспертов МВФ", - сообщил представитель Фонда гарантирования вкладов в комментарии Reuters.
В Нацбанке и МВФ комментировать законопроект пока отказались.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?