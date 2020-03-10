Шмыгаль вскоре поедет в США на встречу с МВФ, - Зеленский
Об этом сообщает Офис президента.
По словам Зеленского, в состав делегации также войдет новый министр финансов Игорь Уманский.
"Новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США", - сообщил президент Украины.
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Как отметил Зеленский, сотрудничество с МВФ для Украины важно не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов.
По информации Bloomberg, переговоры Украины с Международным валютным фондом затягиваются из-за отставки правительства Алексея Гончарука.
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