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Espreso.tvОбществоШмыгаль вскоре поедет в США на встречу с МВФ, - Зеленский

Шмыгаль вскоре поедет в США на встречу с МВФ, - Зеленский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен в ближайшее время отправиться в США для встречи с представителями Международного валютного фонда, чтобы обсудить подписание меморандума

Об этом сообщает Офис президента.

По словам Зеленского, в состав делегации также войдет новый министр финансов Игорь Уманский.

"Новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США", - сообщил президент Украины.

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Как отметил Зеленский, сотрудничество с МВФ для Украины важно не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов.

По информации Bloomberg, переговоры Украины с Международным валютным фондом затягиваются из-за отставки правительства Алексея Гончарука.

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