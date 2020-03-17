"Рискуют жизнью, спасая пациентов": Емец призвал украинцев поддержать врачей

17 марта, 2020, 15:14

Глава Минздрава Украины Илья Емец призвал украинцев поддержать медиков, которые ежедневно рискуют собственной жизнью спасая больных

Об этом он заявил в видеообращении, передает пресс-служба МОЗ

"В последние дни украинцы вошли в новую фазу борьбы с распространением коронавируса ... На передовой этой борьбы находятся наши украинские врачи. Они находятся в эпицентре болезни, и каждый день рискуют своей жизнью спасая пациентов. Это люди, на которых не распространяется карантин - ведь именно они должны приезжать, тестировать, лечить. Это люди, которые просто выполняя свою работу делают геройский поступок ", - отметил Емец.

Министр здравоохранения подчеркнул, что от "одного врача могут зависеть жизни сотен, а то и тысяч украинцев". И что именно сейчас пришло время руководствоваться принципом - "защита врача - это спасение людей".

"Призываю всех украинцев объединиться. Уважайте друг друга, будьте вежливыми и дисциплинированными. Выполняйте все рекомендации по противодействию распространению коронавируса ... Я уверен, что у нас хватит сил и профессионализма наших медиков, чтобы успешно преодолеть коронавирус", - призвал Емец.