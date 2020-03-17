"Рискуют жизнью, спасая пациентов": Емец призвал украинцев поддержать врачей
17 марта, 2020, 15:14
Глава Минздрава Украины Илья Емец призвал украинцев поддержать медиков, которые ежедневно рискуют собственной жизнью спасая больных
Об этом он заявил в видеообращении, передает пресс-служба МОЗ .
"В последние дни украинцы вошли в новую фазу борьбы с распространением коронавируса ... На передовой этой борьбы находятся наши украинские врачи. Они находятся в эпицентре болезни, и каждый день рискуют своей жизнью спасая пациентов. Это люди, на которых не распространяется карантин - ведь именно они должны приезжать, тестировать, лечить. Это люди, которые просто выполняя свою работу делают геройский поступок ", - отметил Емец.
Министр здравоохранения подчеркнул, что от "одного врача могут зависеть жизни сотен, а то и тысяч украинцев". И что именно сейчас пришло время руководствоваться принципом - "защита врача - это спасение людей".
"Призываю всех украинцев объединиться. Уважайте друг друга, будьте вежливыми и дисциплинированными. Выполняйте все рекомендации по противодействию распространению коронавируса ... Я уверен, что у нас хватит сил и профессионализма наших медиков, чтобы успешно преодолеть коронавирус", - призвал Емец.
- Напомним, из-за пандемии коронавируса с 12 марта по всей Украине действует карантин .
- 13 марта зафиксировано первая смерть в Украине от коронавируса.
- В Офисе президента сообщили о рассмотрении возможности введения чрезвычайного положения в Украине.
- Президент Зеленский призвал правительство ввести режим ограничительных мер из-за коронавируса.
- Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).
- Во вторник, 17 марта, с двадцать третьего часа, киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров.
- С 18 марта в Киеве временно отменяется кольцевое движение городской электрички и будет введено "челночное" движение электропоездов.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-