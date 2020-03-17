В Киеве останавливают движение городской электрички
Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации.
"В связи с технической неисправностью вагонов и недостаточным количеством исправных электропоездов с 18 марта 2020 временно отменяется кольцевое движение городской электрички в направлениях Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница) и Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница) и планируется переход на «челночный» движение электропоездов на участке от з.п. Троещина ст. Почайна и от ст. Почайна к з.п. Троещина ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "челночное" курсирование происходить в час пик.
"Об установлении временного" челночного "движения электропоездов на участке от з.п. Троещина ст. Почайна и обратно, а также расписание их движения будет сообщено дополнительно. Просим прощения за временные неудобства ", - добавили в Киевпастрансе.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-