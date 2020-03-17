В Киеве останавливают движение городской электрички

17 марта, 2020, 11:55

С 18 марта в Киеве временно отменяется кольцевое движение городской электрички и будет введено "челночное" движение электропоездов

Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации.

"В связи с технической неисправностью вагонов и недостаточным количеством исправных электропоездов с 18 марта 2020 временно отменяется кольцевое движение городской электрички в направлениях Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница) и Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница) и планируется переход на «челночный» движение электропоездов на участке от з.п. Троещина ст. Почайна и от ст. Почайна к з.п. Троещина ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "челночное" курсирование происходить в час пик.

"Об установлении временного" челночного "движения электропоездов на участке от з.п. Троещина ст. Почайна и обратно, а также расписание их движения будет сообщено дополнительно. Просим прощения за временные неудобства ", - добавили в Киевпастрансе.