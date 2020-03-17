Карантин: Киевский метрополитен прекращает перевозки в 23:00 во вторник, - Кличко
17 марта, 2020, 12:23
"Сегодня с двадцать третьего часа киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля. Наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро. Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома", - написал он.
Во вторник, 17 марта, с двадцать третьего часа, киевский метрополитен прекращает перевозки пассажиров
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановления кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен.
"Сегодня с двадцать третьего часа киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля. Наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро. Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома", - написал он.
Кличко рассказал, что те, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих и пользоваться средствами индивидуальной защиты.
- С 18 марта в Киеве временно отменяется кольцевое движение городской электрички и будет введено "челночное" движение электропоездов.
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