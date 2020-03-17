Карантин: Киевский метрополитен прекращает перевозки в 23:00 во вторник, - Кличко

17 марта, 2020, 12:23

Во вторник, 17 марта, с двадцать третьего часа, киевский метрополитен прекращает перевозки пассажиров

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановления кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен.

"Сегодня с двадцать третьего часа киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля. Наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро. Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома", - написал он.



Кличко рассказал, что те, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих и пользоваться средствами индивидуальной защиты.