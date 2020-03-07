Путин требует от Зеленского дать воду в Крым в обмен на Донбасс, - Бутусов
Об этом заявил журналист Юрий Бутусов в facebook.
Со ссылкой на источники "Цензор.Нет" он утверждает, что подача воды в аннексированный Крым одно из условий дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе, которое поставил Владимир Путин президенту Украины Владимиру Зеленскому на "нормандской встрече" в декабре 2019 года.
Во время телефонного разговора 14 февраля глава Кремля якобы потребовал от Зеленского подачу воды в Крым, как одно из условий договоренностей следующей "нормандской встречи".
Бутусов считает проверкой общественного мнения заявления о воде для оккупированного полуострова, прозвучавшие от председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Офис президента изучает, готово ли украинское общество пойти на такие уступки Путину", - написал Бутусов.
По его мнению, подобная договоренность с Путиным является грубой ошибкой Зеленского.
"Принятие на себя обязательств перед Путиным по поставкам воды и попытка этот проект реализовать - это тяжелый удар по доверию к власти в Украине", - убежден Бутусов.
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- Напомним, новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль уже дважды выступил за подачу воды в оккупированный Крыму. Соответствующие заявления сделаны им 5 марта в телеэфире и 6 марта во Верховной Раде.
- Нардеп от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий назвал предложение Шмыгаля восстановить подачу воды в оккупированный Россией Крым попыткой признать аннексию полуострова.
- Также это заявление премьера было крайне негативно воспринято Меджлисом крымскотатарского народа.
- В свою очередь лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк лично предостерег Шмыгаля, чтобы тот вместе со своей командой "не играл в игры с Россией".
- Вместе с тем, как считает экс-представитель президента в Крыму Борис Бабин, решение о поставке воды в Крым было уже принято и сейчас ведутся поиски формата объяснение для общества.
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