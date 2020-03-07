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Espreso.tvОбществоПутин требует от Зеленского дать воду в Крым в обмен на Донбасс, - Бутусов

Путин требует от Зеленского дать воду в Крым в обмен на Донбасс, - Бутусов


фото: REUTERS
Президент России Владимир Путин потребовал от Владимира Зеленского подать воду в Крым в обмен на урегулирование ситуации на Донбассе

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов в facebook.

Со ссылкой на источники "Цензор.Нет" он утверждает, что подача воды в аннексированный Крым одно из условий дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе, которое поставил Владимир Путин президенту Украины Владимиру Зеленскому на "нормандской встрече" в декабре 2019 года.

Во время телефонного разговора 14 февраля глава Кремля якобы потребовал от Зеленского подачу воды в Крым, как одно из условий договоренностей следующей "нормандской встречи".

Бутусов считает проверкой общественного мнения заявления о воде для оккупированного полуострова, прозвучавшие от председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Офис президента изучает, готово ли украинское общество пойти на такие уступки Путину", - написал Бутусов.

По его мнению, подобная договоренность с Путиным является грубой ошибкой Зеленского.

"Принятие на себя обязательств перед Путиным по поставкам воды и попытка этот проект реализовать - это тяжелый удар по доверию к власти в Украине", - убежден Бутусов.

Читайте также: Воды в Крыму не хватает военным базам оккупантов, а не населению. инфографика

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