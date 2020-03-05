 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКачура назвал основные претензии "слуг" к Рябошапке

Качура назвал основные претензии "слуг" к Рябошапке


фото: gordon.ua
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура назвал главными претензиями фракции к генпрокурору Руслану Рябошапке отсутствие коммуникации, неподписание подозрений в уголовных процессах и невыполнение общественного запроса

Об этом Качура заявил в кулуарах Рады передает Еспресо.TV .

"Во-первых, у нас не было нормальной коммуникации с генпрокурором. Потому что когда приходили народные депутаты и говорили: здесь грабят, здесь воруют, здесь у нас в округе забирают предприятия - прокуратура в тот момент не реагировала в лице руководителей. Во-вторых , это то, что когда уже были наработаны материалы по уголовным производствам, лежали на столе подозрения - они не были подписаны. Потому что Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы работали, но чего они не подписаны. Следующее, на сегодня запрос общества и справедливости не исполнено генпрокурором. Это и есть основные претензии ", - сказал Качура.

Нардеп также обвинил Рябошапку в необъективности.

"Я могу сказать, что мне не нравится, что генпрокурор принимает какую-то одну из сторон процессуальную. Мне кажется, что это неправильный подход. Потому что презумпция невиновности - она у нас, ее никто не отменял. И с одними пить чай, а с другими в то же время не принимать матерей погибших людей, кажется, неправильный подход ", - сказал Качура.

  • Напомним, 3 марта на сайте Верховной Рады появился проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
  • 4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел проект постановления о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапци и решил передать его на голосование.
  • Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами ВР его освистали , когда гарант заявил, что не влияет на работу правоохранительных органов.
  • В четверг, 5 марта, на внеочередном заседании Рады запланировано рассмотрение отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.
  • Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что фракция его партии не будет голосовать за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки решает не он, а народные депутаты.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

5 марта, 2020 четверг

4 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать