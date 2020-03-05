Качура назвал основные претензии "слуг" к Рябошапке
Об этом Качура заявил в кулуарах Рады передает Еспресо.TV .
"Во-первых, у нас не было нормальной коммуникации с генпрокурором. Потому что когда приходили народные депутаты и говорили: здесь грабят, здесь воруют, здесь у нас в округе забирают предприятия - прокуратура в тот момент не реагировала в лице руководителей. Во-вторых , это то, что когда уже были наработаны материалы по уголовным производствам, лежали на столе подозрения - они не были подписаны. Потому что Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы работали, но чего они не подписаны. Следующее, на сегодня запрос общества и справедливости не исполнено генпрокурором. Это и есть основные претензии ", - сказал Качура.
Нардеп также обвинил Рябошапку в необъективности.
"Я могу сказать, что мне не нравится, что генпрокурор принимает какую-то одну из сторон процессуальную. Мне кажется, что это неправильный подход. Потому что презумпция невиновности - она у нас, ее никто не отменял. И с одними пить чай, а с другими в то же время не принимать матерей погибших людей, кажется, неправильный подход ", - сказал Качура.
- Напомним, 3 марта на сайте Верховной Рады появился проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
- 4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел проект постановления о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапци и решил передать его на голосование.
- Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами ВР его освистали , когда гарант заявил, что не влияет на работу правоохранительных органов.
- В четверг, 5 марта, на внеочередном заседании Рады запланировано рассмотрение отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.
- Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что фракция его партии не будет голосовать за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки
- Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки решает не он, а народные депутаты.
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