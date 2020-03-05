Качура назвал основные претензии "слуг" к Рябошапке

5 марта, 2020, 14:38

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура назвал главными претензиями фракции к генпрокурору Руслану Рябошапке отсутствие коммуникации, неподписание подозрений в уголовных процессах и невыполнение общественного запроса

Об этом Качура заявил в кулуарах Рады передает Еспресо.TV .

"Во-первых, у нас не было нормальной коммуникации с генпрокурором. Потому что когда приходили народные депутаты и говорили: здесь грабят, здесь воруют, здесь у нас в округе забирают предприятия - прокуратура в тот момент не реагировала в лице руководителей. Во-вторых , это то, что когда уже были наработаны материалы по уголовным производствам, лежали на столе подозрения - они не были подписаны. Потому что Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы работали, но чего они не подписаны. Следующее, на сегодня запрос общества и справедливости не исполнено генпрокурором. Это и есть основные претензии ", - сказал Качура.

Нардеп также обвинил Рябошапку в необъективности.

"Я могу сказать, что мне не нравится, что генпрокурор принимает какую-то одну из сторон процессуальную. Мне кажется, что это неправильный подход. Потому что презумпция невиновности - она у нас, ее никто не отменял. И с одними пить чай, а с другими в то же время не принимать матерей погибших людей, кажется, неправильный подход ", - сказал Качура.