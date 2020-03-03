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Espreso.tvОбществоВ Раде зарегистрировали постановление о недоверии Рябошапке

В Раде зарегистрировали постановление о недоверии Рябошапке


фото: sud.ua
3 марта на сайте Верховной Рады появился проект постановления о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке

Соответствующий проект постановления появился на сайте парламента.

Сейчас текст документа отсутствует на сайте ВР. Последний этап прохождения документа - передано на рассмотрение руководству.

  • Парламентская фракция "Слуга народа" планирует на заседании 3 марта обсудить возможные кадровые изменения в правоохранительных органах.
  • 3 марта на вечернее заседание фракции "Слуга народа" приглашены директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
  • Посольство Соединенных Штатов ожидает встречу с генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой для обсуждения прогресса реформ в формате представительств "Большой семерки"

 

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