В Раде зарегистрировали постановление о недоверии Рябошапке
3 марта, 2020, 17:10
3 марта на сайте Верховной Рады появился проект постановления о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке
Соответствующий проект постановления появился на сайте парламента.
Сейчас текст документа отсутствует на сайте ВР. Последний этап прохождения документа - передано на рассмотрение руководству.
- Парламентская фракция "Слуга народа" планирует на заседании 3 марта обсудить возможные кадровые изменения в правоохранительных органах.
- 3 марта на вечернее заседание фракции "Слуга народа" приглашены директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
- Посольство Соединенных Штатов ожидает встречу с генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой для обсуждения прогресса реформ в формате представительств "Большой семерки"
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