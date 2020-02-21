Столкновения в Новых Санжарах: глава Полтавского облсовета обвинил власти в плохой коммуникации
Как передает УНИАН, Беленький назвал события в Новых Санжарах недопустимыми и позорными.
"Это недопустимо. Однако в чем причина? Не было коммуникаций между властями страны и региона. Местные узнают обо всем не от руководителей региона, которые ничего не знали, а от спикеров МВД. А вы понимаете, что когда месяц из каждой розетки говорили о коронавирусе и люди не знали всю ситуацию, они считали, что вроде там есть больные из Китая", - заявил Беленький.
Заместитель главы Полтавского облсовета Анатолий Ханко также заявил, что за все в области отвечает председатель ОГА Олег Синегубов и обвинил его в том, что он якобы "проспал ситуацию".
В свою очередь, Синегубов сказал, что выехал в Санжары, как только узнал о ситуации.
"Я утром вчера узнал о том, что к нам везут эвакуированных. И сразу выехал в Санжары", - заявил председатель ОГА.
Часть депутатов в своих выступлениях осудили действия руководства страны в связи с тем, что чиновники якобы несвоевременно сообщили властям Полтавщины о приезде эвакуированных граждан.
- Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза в них эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими
- 20 февраля в Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за новостей об эвакуации туда людей из Китая, вывели на улицы военную технику, в частности БТР.
- Вечером 20 февраля автобусы с эвакуированными прибыли в санаторий в Новых Санжарах. По дороге их забросали камнями участники блокирования автодорог. Участники протестов перекрыли проезд очагом и бросали камкни в полицейскую машину.
- Министр здравоохранения Звездная Скалецкая пройдет 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, которые в четверг были эвакуированы из Китая.
- Во время столкновений между полицией и жителями Новых Санжар, куда привезли на карантин эвакуированных из района распространения коронавируса, правоохранители задержали 24 человека.
- Впоследствии 23 человека отпустили на время досудебного расследования, одного человека держат под стражей .
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