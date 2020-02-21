Столкновения в Новых Санжарах: глава Полтавского облсовета обвинил власти в плохой коммуникации

21 февраля, 2020, 11:57

Сегодня во время внеочередной сессии Полтавского областного совета его глава Александр Беленький заявил, что считает причиной беспорядков в Новых Санжарах плохую коммуникацию властей страны и региона

Как передает УНИАН, Беленький назвал события в Новых Санжарах недопустимыми и позорными.

"Это недопустимо. Однако в чем причина? Не было коммуникаций между властями страны и региона. Местные узнают обо всем не от руководителей региона, которые ничего не знали, а от спикеров МВД. А вы понимаете, что когда месяц из каждой розетки говорили о коронавирусе и люди не знали всю ситуацию, они считали, что вроде там есть больные из Китая", - заявил Беленький.

Заместитель главы Полтавского облсовета Анатолий Ханко также заявил, что за все в области отвечает председатель ОГА Олег Синегубов и обвинил его в том, что он якобы "проспал ситуацию".

В свою очередь, Синегубов сказал, что выехал в Санжары, как только узнал о ситуации.

"Я утром вчера узнал о том, что к нам везут эвакуированных. И сразу выехал в Санжары", - заявил председатель ОГА.

Часть депутатов в своих выступлениях осудили действия руководства страны в связи с тем, что чиновники якобы несвоевременно сообщили властям Полтавщины о приезде эвакуированных граждан.