Новые Санжары: протестующие бросают брусчатку в полицейскую машину, на месте происшествия пожар

20 февраля, 2020, 19:44

В Новых Санжарах обострилась ситуация на месте блокирования дороги

Об этом передает Еспресо.TV.

Участники протестов в Новых Санжарах перекрыли проезд кострами и бросают брусчатку в полицейскую машину.

На место происшествия прииехала пожарная машина. Она гасят два очага огня.

Люди из толпы кричат "Ганьба".

Стычки происходят уже за мостом, непосредственно перед зданием санатория Нацгвардии.