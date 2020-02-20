Новые Санжары: протестующие бросают брусчатку в полицейскую машину, на месте происшествия пожар
20 февраля, 2020, 19:44
В Новых Санжарах обострилась ситуация на месте блокирования дороги
Об этом передает Еспресо.TV.
Участники протестов в Новых Санжарах перекрыли проезд кострами и бросают брусчатку в полицейскую машину.
На место происшествия прииехала пожарная машина. Она гасят два очага огня.
Люди из толпы кричат "Ганьба".
Стычки происходят уже за мостом, непосредственно перед зданием санатория Нацгвардии.
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