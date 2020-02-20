В Новых Санжарах начались столкновения между местными жителями и полицией из-за доставки туда эвакуированных из Уханя

20 февраля, 2020, 11:09

Жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной госадминистрации.

"В связи с распространением информации о том, что эвакуированных украинцев с Уханя могут разместить в медицинском центре внутренних войск МВДУ" Новые Санжары ", местные жители перекрыли дорогу", - говорится в Общество Версия.

Представитель ГУ Нацполции Полтавской области Юрий Сулаев сказал в комментарии одному из каналов:

"Ситуация на данный момент контролируется работниками полиции. Жители Новых Санжар практически всю ночь блокировали проезжую часть населенного пункта. Выражают свой протест. Получили откуда информацию, что к ним будут заезжать лица из Китая - и они категорически против такого заезда. Они вышли на акцию протеста, перекрыв дорогу

Он сказал, что утром, когда работники полиции попросили разблокировать дорогу, была достаточно "накалена" была ситуация. Часть граждан проявили определенную агрессивность и отказались выполнять законные требования полицейских и вступили даже в схватку с полицейскими.

"Поэтому более 10 наиболее активных лиц были изъяты из толпы, с ними проведена соответствующая профилактическая работа. Они все идентифицированы. Людей предупредили, что дело нарушения закона они будут отвечать в соответствии с законом. Однако на данный момент люди не расходятся, продолжается акция протеста . Правоохранители пытаются разъяснить людям вимгоы закондавства, также с людми спидллкуються органы местного самоуправления ", - сказал он.

Сайт полиции сообщает, что около 7 утра в поселке Новые Санжары группа местных жителей заблокировала дорогу межрегионального значения. Их призывают не нарушать закон.