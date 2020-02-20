Автобусы с эвакуированными из Китая прибыли в Новые Санжары
20 февраля, 2020, 19:55
Автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами прибыли в Новые Санжары на Полтавщине
Об этом передает Еспресо.TV.
Участники блокировки бросали камни в автобусы. В некоторых автобусах разбиты стекла. Всего в Новые Санжары прибыли семь автобусов с эвакуированными.
Ранее участники протестов в Новых Санжарах перекрыли перекрыли проезд кострами и бросали брусчатку в полицейскую машину.
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