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Espreso.tvОбществоАвтобусы с эвакуированными из Китая прибыли в Новые Санжары

Автобусы с эвакуированными из Китая прибыли в Новые Санжары

Автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами прибыли в Новые Санжары на Полтавщине

Об этом передает Еспресо.TV.

Участники блокировки бросали камни в автобусы. В некоторых автобусах разбиты стекла. Всего в Новые Санжары прибыли семь автобусов с эвакуированными.

Ранее участники протестов в Новых Санжарах перекрыли перекрыли проезд кострами и бросали брусчатку в полицейскую машину.

 

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