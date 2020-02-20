Противостояние в Новых Санжарах автобусы с эвакуированными въехали в санаторий
20 февраля, 2020, 20:01
Автобусы с эвакуированными из Китая въехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
Об этом передает Еспресо.TV .
На территорию санатория заехали семь автобусов с эвакуированными гражданами. Вокруг здания санатория продолжается противостояние.
- Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими
- 20 февраля в Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за новостей об эвакуации туда людей из Китая, вывели на улицы военную технику, в частности БТР
- Депутаты Новосанжарского поселкового совета обратились к президенту Украины, руководителям Минздрава и МВД и своему нардепу о невозможности принять в медицинском центре Нацгвардии на карантин эвакуированных из Китая
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По словам журналиста очевидца, в Новых Санжарах ходит слух о 3 тыс. спецназовцев, стянутых в поселок
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