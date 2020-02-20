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Espreso.tvОбществоПротивостояние в Новых Санжарах автобусы с эвакуированными въехали в санаторий

Противостояние в Новых Санжарах автобусы с эвакуированными въехали в санаторий

Автобусы с эвакуированными из Китая въехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Об этом передает Еспресо.TV .

На территорию санатория заехали семь автобусов с эвакуированными гражданами. Вокруг здания санатория продолжается противостояние.

  • Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими
  • 20 февраля в Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за новостей об эвакуации туда людей из Китая, вывели на улицы военную технику, в частности БТР
  • Депутаты Новосанжарского поселкового совета обратились к президенту Украины, руководителям Минздрава и МВД и своему нардепу о невозможности принять в медицинском центре Нацгвардии на карантин эвакуированных из Китая
  • По словам журналиста очевидца, в Новых Санжарах ходит слух о 3 тыс. спецназовцев, стянутых в поселок
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