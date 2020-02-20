Столкновения в Новых Санжарах: на улицы вывели БТР

20 февраля, 2020, 11:43

20 февраля в Новые Санжары, где произошли столкновения из-за новостей об эвакуации туда людей из Китая, вывели военную технику

Об этом сообщает издание "Еженедельник" ЭХО" .

После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в поселок произошли столкновения местных жителей с правоохранителями. Несколько человек забрали в автозаки. Протестующие утверждают, что их повезли в Полтаву.

Около 9:00 в зале заседания районного совета состоялось собрание на которое прибыл председатель Полтавской ОГА, областные руководители СБУ и милиции. По словам руководителей области информация о том, что в медицинский центр должны доставить украинцев, находившихся в Китае, чиновники узнали только в 7:00 утра и официальной информации об этом нет. Они утверждают, что ни один из эвакуированных из провинции Ухань не инфицирован.

Пока продолжались собрания к мосту через реку Ворскла, что в центре поселка, начали подтягиваться отряды правоохранителей и военных. БТРом правоохранители оттягивают технику, которой местные жители попробовать загородить мост. Также протестующие начали перегороджаты проезд шинами. Правоохранители попытались разблокировать мост и протестующие повторили свои действия.

Пока никто из областных чиновников не пообщался с протестующими.

ФОТО - "Еженедельник" ЭХО":