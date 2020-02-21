Столкновения в Новых Санжарах: 23 из 24 задержанных протестующих отпустили
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
20 февраля 24 наиболее агрессивных лица были изъяты из толпы и доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей по статье 208 УК.
Следственные действия продолжаются.
Правоохранители Полтавщины несут службу в усиленном варианте и охраняют санаторий, куда заселили эвакуированных соплеменников. Круглосуточно на патрулировании находится 200 правоохранителей, как полицейских, так и гвардейцев.
Правоохранители, несущие службу, не имеют возможности контактировать с гражданами в санатории. Все, кто прибыл вчера из Китая, в том числе и медики, находятся в обсервации.
Вчера во время столкновений пострадали 9 полицейских. Четырем оказали первую домедицинскую помощь в больнице и отпустили домой. Еще пятеро находятся на стационарном лечении и нуждаются в дополнительном обследовании. Отдельные правоохранители пострадали в результате попадания камней в область головы.
Кроме того, к медикам обратилась одно гражданское лицо. Врачи констатировали легкие телесные повреждения, оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Сейчас ситуация в Новых Санжарах спокойная.
- Напомним, 18 февраля на брифинге Владимир Зеленский пообещал "лично привезти" украинцев с Уханя в дома политиков в случае, если люди в Украине начнут перекрывать дороги из-за опасений коронавируса.
- Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал промедление власти с эвакуацией украинцев из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, и назвал позором заявление Зеленского.
- Украина отказала в эвакуации из Уханя девушке с собакой несмотря на наличие необходимых документов на перевозку животного.
- 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя приземлился для дозаправки в Борисполе и направился в Харьков.
- Зеленский заявил, что эвакуированные будут проходить карантин в поселке Новые Санжары Полтавской области.
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