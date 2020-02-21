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Espreso.tvОбществоСтолкновения в Новых Санжарах: 23 из 24 задержанных протестующих отпустили

Столкновения в Новых Санжарах: 23 из 24 задержанных протестующих отпустили


фото: reuters
Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

20 февраля 24 наиболее агрессивных лица были изъяты из толпы и доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей по статье 208 УК.

Следственные действия продолжаются.

Правоохранители Полтавщины несут службу в усиленном варианте и охраняют санаторий, куда заселили эвакуированных соплеменников. Круглосуточно на патрулировании находится 200 правоохранителей, как полицейских, так и гвардейцев.

Правоохранители, несущие службу, не имеют возможности контактировать с гражданами в санатории. Все, кто прибыл вчера из Китая, в том числе и медики, находятся в обсервации.

Вчера во время столкновений пострадали 9 полицейских. Четырем оказали первую домедицинскую помощь в больнице и отпустили домой. Еще пятеро находятся на стационарном лечении и нуждаются в дополнительном обследовании. Отдельные правоохранители пострадали в результате попадания камней в область головы.

Кроме того, к медикам обратилась одно гражданское лицо. Врачи констатировали легкие телесные повреждения, оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Сейчас ситуация в Новых Санжарах спокойная.

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