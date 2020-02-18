Украина потеряла 2 опорных пункта, - Геращенко о наступлении россиян
18 февраля, 2020, 10:34
Сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко прокомментировала утренний бой в зоне ООС
Об этом она заявила с трибуны ВР, передает Еспресо.TV.
"С 5 утра мы уже имеем несколько погибших и раненых. А также Украина потеряла 2 наших опорных пункта. Кто будет их возвращать? Мы требуем, чтобы в ВР был вызван министр обороны, начальник Генштаба и мы услышали, что происходит на фронте возле места разведения", - сказала она.
По данным штаба ООС, позиции украинских защитников не потеряны.
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