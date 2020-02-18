Наступление россиян на Донбассе: оккупанты применили тяжелую артиллерию и танк
18 февраля, 2020, 14:30
Вооруженные формирования Российской Федерации во время утреннего обстрела активно использовали вооружение, запрещенное Минскими соглашениями
Об этом сообщает штаб ООС.
По уточненной информации вооруженные формирования Российской Федерации особенно цинично обстреляли позиции украинского войска вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и Хутор Вильный, при этом активно использовали вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
Российские оккупанты применяли артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм - 6 снарядов калибра 122 мм - 18 снарядов. Кроме того, захватчики выпустили по позициям наших защитников более 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины с 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка. Также в районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника.
Российские оккупанты применяли артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм - 6 снарядов калибра 122 мм - 18 снарядов. Кроме того, захватчики выпустили по позициям наших защитников более 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины с 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка. Также в районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника.
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил.
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный , еще четверо - получили ранения.
- Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
- Наступление российских оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения возмутили украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях
- Пользователи интернета и украинские СМИ начали загружать в сеть видеозаписи обстрелов со стороны россиян в районе разведения сил на линии разграничения
- Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что в результате утренних боев Украина потеряла 2 опорных пункта на Донбассе
- 18 февраля в пресс-центре Операции объединенных сил прокомментировали прекращение боевого столкновения между российской стороной и силами ООС на Донбассе: оккупанты обвинили украинскую сторону в нападении, пытаясь скрыть свое поражение
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