Наступление россиян на Донбассе: оккупанты применили тяжелую артиллерию и танк

18 февраля, 2020, 14:30

Вооруженные формирования Российской Федерации во время утреннего обстрела активно использовали вооружение, запрещенное Минскими соглашениями

Об этом сообщает штаб ООС.

По уточненной информации вооруженные формирования Российской Федерации особенно цинично обстреляли позиции украинского войска вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и Хутор Вильный, при этом активно использовали вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.



Российские оккупанты применяли артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм - 6 снарядов калибра 122 мм - 18 снарядов. Кроме того, захватчики выпустили по позициям наших защитников более 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины с 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



Кроме того, в районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка. Также в районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника.