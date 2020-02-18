 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоХомчак после заседания СНБО: все позиции под контролем, оккупанты потеряли 10 боевиков

Хомчак после заседания СНБО: все позиции под контролем, оккупанты потеряли 10 боевиков


фото: mil.gov.ua
Все украинские позиции находятся под контролем войск Украины, потери - 1 боец погиб, трое раненых и двое контуженных в результате наступления оккупантов на Донбассе

Об этом заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак после заседания Совета национальной безопасности и обороны на брифинге, передает Еспресо.TV.

По его словам, боевики запросили режим тишины и он удерживается с 10:00 утра. Также Хомчак уточнил, что в результате боев противник понес такие потери: 4 погибли и 6 получили ранения.

"Мы дали адекватный ответ со всего вооружения, которое было необходимо. По состоянию на этот час (12:40) бой завершен. Все наши позиции находятся под контролем наших войск. Сейчас работает совместный центр координации и контроля, чтобы забрать погибших", - заявил он .

  • Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
  • Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штаба ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
  • Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил.
  • По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
  • Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
  • Наступление российских оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения возмутили украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях
  • Пользователи интернета и украинские СМИ начали загружать в сеть видеозаписи обстрелов со стороны россиян в районе разведения сил на линии разграничения
  • Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко заявила. что в результате утренних боев Украины потеряла 2 опорных пункта на Донбассе.
  • В пресс-центре Операции объединенных сил прокомментировали прекращение боевого столкновения между российской стороной и силами ООС на Донбассе.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать