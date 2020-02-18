Хомчак после заседания СНБО: все позиции под контролем, оккупанты потеряли 10 боевиков

18 февраля, 2020, 13:07

Все украинские позиции находятся под контролем войск Украины, потери - 1 боец погиб, трое раненых и двое контуженных в результате наступления оккупантов на Донбассе

Об этом заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак после заседания Совета национальной безопасности и обороны на брифинге, передает Еспресо.TV.

По его словам, боевики запросили режим тишины и он удерживается с 10:00 утра. Также Хомчак уточнил, что в результате боев противник понес такие потери: 4 погибли и 6 получили ранения.

"Мы дали адекватный ответ со всего вооружения, которое было необходимо. По состоянию на этот час (12:40) бой завершен. Все наши позиции находятся под контролем наших войск. Сейчас работает совместный центр координации и контроля, чтобы забрать погибших", - заявил он .