Хомчак после заседания СНБО: все позиции под контролем, оккупанты потеряли 10 боевиков
18 февраля, 2020, 13:07
Все украинские позиции находятся под контролем войск Украины, потери - 1 боец погиб, трое раненых и двое контуженных в результате наступления оккупантов на Донбассе
Об этом заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак после заседания Совета национальной безопасности и обороны на брифинге, передает Еспресо.TV.
По его словам, боевики запросили режим тишины и он удерживается с 10:00 утра. Также Хомчак уточнил, что в результате боев противник понес такие потери: 4 погибли и 6 получили ранения.
"Мы дали адекватный ответ со всего вооружения, которое было необходимо. По состоянию на этот час (12:40) бой завершен. Все наши позиции находятся под контролем наших войск. Сейчас работает совместный центр координации и контроля, чтобы забрать погибших", - заявил он .
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штаба ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил.
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
- Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
- Наступление российских оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения возмутили украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях
- Пользователи интернета и украинские СМИ начали загружать в сеть видеозаписи обстрелов со стороны россиян в районе разведения сил на линии разграничения
- Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко заявила. что в результате утренних боев Украины потеряла 2 опорных пункта на Донбассе.
- В пресс-центре Операции объединенных сил прокомментировали прекращение боевого столкновения между российской стороной и силами ООС на Донбассе.
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