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Espreso.tvОбществоНа пике эпидемии коронавируса в Ухане может заболеть до 500 тыс., - Bloomberg

На пике эпидемии коронавируса в Ухане может заболеть до 500 тыс., - Bloomberg


фото: Reuters
Ученые заявляют, что на пике эпидемии количество случаев заражения 2019-nCoV в мегаполисе Ухань может достичь 500 тыс. - каждый 20-го жителя города

Об этом сообщает Bloomberg , ссылаясь на результаты математического моделирования ученых Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Согласно прогнозам Адама Кучарски, если сохранится текущая динамика, то на пике эпидемии вирусом может заразиться каждый 20 житель закрытого на карантин китайского города Ухань - это 500 000 человек.

Мануэль Баттегай из Университета Базеля предусматривает, что число инфицированных может быть недооценена. По его словам, тысячи случаев заболевания могли пройти в бессимптомной или легкой форме, которую можно не распознать, особенно в сезон гриппа.

"Следующие две недели действительно важны, чтобы понять, что происходит. Будет ли вирус распространяться в других местах, или же меры контроля помогли нам избежать того, что могло бы стать глобальной пандемией", - отмечает Бенджамин Каулинг, глава отдела эпидемиологии и биостатистики в Университете Гонконг.

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