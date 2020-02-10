На пике эпидемии коронавируса в Ухане может заболеть до 500 тыс., - Bloomberg
Об этом сообщает Bloomberg , ссылаясь на результаты математического моделирования ученых Лондонской школы гигиены и тропической медицины.
Согласно прогнозам Адама Кучарски, если сохранится текущая динамика, то на пике эпидемии вирусом может заразиться каждый 20 житель закрытого на карантин китайского города Ухань - это 500 000 человек.
Мануэль Баттегай из Университета Базеля предусматривает, что число инфицированных может быть недооценена. По его словам, тысячи случаев заболевания могли пройти в бессимптомной или легкой форме, которую можно не распознать, особенно в сезон гриппа.
"Следующие две недели действительно важны, чтобы понять, что происходит. Будет ли вирус распространяться в других местах, или же меры контроля помогли нам избежать того, что могло бы стать глобальной пандемией", - отмечает Бенджамин Каулинг, глава отдела эпидемиологии и биостатистики в Университете Гонконг.
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