Коронавирус: в Украину прибыл последний рейс из Китая
4 февраля, 2020, 16:31
4 февраля последний запланированный рейс авиакомпании МАУ из Китая с украинскими туристами на борту прибыл в международный аэропорт Борисполь
Об этом сообщает НВ.
Самолет, выполнявший рейс PS 7878 из китайского курортного города Санья, приземлился в 12:50.
И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин сообщил, что у пассажиров нет никаких симптомов коронавирусной инфекции.
"Это последний рейс, который был запланирован как плановый. Сейчас у нас есть информация о том, что ни у одного из пассажиров нет каких-либо признаков острой респираторной вирусной инфекции", - заявил он на брифинге.
- По состоянию на 4 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 20 606 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 427 летальных.
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