Коронавирус: в Украину прибыл последний рейс из Китая

4 февраля, 2020, 16:31

4 февраля последний запланированный рейс авиакомпании МАУ из Китая с украинскими туристами на борту прибыл в международный аэропорт Борисполь

Об этом сообщает НВ.

Самолет, выполнявший рейс PS 7878 из китайского курортного города Санья, приземлился в 12:50.

И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин сообщил, что у пассажиров нет никаких симптомов коронавирусной инфекции.

"Это последний рейс, который был запланирован как плановый. Сейчас у нас есть информация о том, что ни у одного из пассажиров нет каких-либо признаков острой респираторной вирусной инфекции", - заявил он на брифинге.