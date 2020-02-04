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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Украину прибыл последний рейс из Китая

Коронавирус: в Украину прибыл последний рейс из Китая


фото: simpletravel
4 февраля последний запланированный рейс авиакомпании МАУ из Китая с украинскими туристами на борту прибыл в международный аэропорт Борисполь

Об этом сообщает НВ.

Самолет, выполнявший рейс PS 7878 из китайского курортного города Санья, приземлился в 12:50.

И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин сообщил, что у пассажиров нет никаких симптомов коронавирусной инфекции.

"Это последний рейс, который был запланирован как плановый. Сейчас у нас есть информация о том, что ни у одного из пассажиров нет каких-либо признаков острой респираторной вирусной инфекции", - заявил он на брифинге.

  • По состоянию на 4 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 20 606 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 427 летальных.
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