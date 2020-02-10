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Espreso.tvОбществоКоронавирус: 908 человек умерли, 40171 инфицировано

Коронавирус: 908 человек умерли, 40171 инфицировано


фото: Reuters
По состоянию на 00:00 10 февраля зафиксировано 97 новых смертей от 2019-nCoV, за сутки зафиксировано 3062 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции

Об этом сообщает государственное англоязычное китайское издание Global Times .

"97 новых случаев смерти, 3062 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зафиксировано на материковой территории Китая. Общее количество инфекции возросло до 40 171, 908 случаев смерти по состоянию на 24:00 9 февраля", - информирует издание со ссылкой на Национальную комиссию по охране здоровья я Китая.

Также сообщается, что в эпицентре заражения в провинции Хубэй за сутки 9 февраля зафиксировано 2618 новых случаев новой коронавирусной пневмонии, 91 смерть и 356 выздоровлений. Общее количество инфекций в провинции возросла до 29 631, 871 погибли и 1795 выздоровели.

Напомним, что

  • ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса.
  • 4 февраля последний запланированный рейс авиакомпании МАУ из Китая с украинскими туристами на борту прибыл в международный аэропорт Борисполь
  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили , что коронавирус "2019-nCoV" пока не перерос в пандемию
  • 5 февраля стало известно, что по меньшей мере 20 украинцев находится на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess из-за вспышки коронавирусной инфекции 2019-nCoV
  • 7 февраля посольство Китая в Украине сообщило, что смертность от коронавируса составляет 2% случаев
  • 9 февраля на лайнере в порту Йокогамы обнаружено первого украинца, который заразился коронавирусом
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