Коронавирус: 908 человек умерли, 40171 инфицировано
10 февраля, 2020, 08:09
По состоянию на 00:00 10 февраля зафиксировано 97 новых смертей от 2019-nCoV, за сутки зафиксировано 3062 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции
Об этом сообщает государственное англоязычное китайское издание Global Times .
"97 новых случаев смерти, 3062 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зафиксировано на материковой территории Китая. Общее количество инфекции возросло до 40 171, 908 случаев смерти по состоянию на 24:00 9 февраля", - информирует издание со ссылкой на Национальную комиссию по охране здоровья я Китая.
Также сообщается, что в эпицентре заражения в провинции Хубэй за сутки 9 февраля зафиксировано 2618 новых случаев новой коронавирусной пневмонии, 91 смерть и 356 выздоровлений. Общее количество инфекций в провинции возросла до 29 631, 871 погибли и 1795 выздоровели.
Напомним, что
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