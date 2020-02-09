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Espreso.tvОбществоВыявлен первый украинец, который заразился коронавирусом

Выявлен первый украинец, который заразился коронавирусом


фото: REUTERS
Новый вид коронавируса впервые обнаружен у гражданина Украины, который находился на борту японского круизного лайнера Diamond Princess

Об этом со ссылкой на The Mainichi сообщает РБК-Украина .

Отмечается, что у одного из украинцев, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, подтвердили заражение новым видом коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения Японии, пока у больного нет никаких серьезных симптомов заболевания. Среди заболевших, кроме украинца, еще четыре гражданина Филиппин и один житель Гонконга с гражданством США.

По последней информации, все они являются членами экипажа судна. Больные были эвакуированы с корабля и госпитализированы.

Ранее Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с почти 4 тыс. пассажиров на борту после того, как у 80-летнего китайца обнаружили инфицирование коронавируса нового типа 2019-nCoV. Пассажиры и члены экипажа, у которых не обнаружили коронавирус, будут оставаться на корабле не менее 14 дней.

  • 9 февраля стало известно, что Китай выделит на борьбу со смертельным коронавирусом $ 10,3 млрд.
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