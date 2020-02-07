Коронавирус: смертность составляет 2%, - посольство Китая в Украине
Об этом заявил в пятницу на брифинге в Киеве Временный Поверенный в делах Посольства КНР в Украине Ляньвень У, сообщает Укринформ.
"Несмотря на то, что коронавирус нового типа заразен и даже существует вероятность, что человек без симптомов может распространять вирус, смертность от него очень низкая - всего 2%. Это намного ниже смертности от вируса Эбола, которая составляет 40,4%. Уровень смертности от респираторного синдрома MERS (ближневосточный респираторный синдром, - ред.) составляет 34,4%, уровень смертности от вируса H1N1 (грипп типа А (H1N1) - ред.) в 2009 году составил 17%. Я хочу подчеркнуть, что нет оснований для паники", - заверил Ляньвень У, добавив, что одновременно профилактические меры нужно проводить. Он также обратил внимание, что в последнее время начало расти число тех, кто оправился от вируса.
Он добавил, начиная с 1 февраля, количество людей, которые выздоровели, уже втрое больше, чем количество умерших.
По состоянию на 7 февраля в Китае количество зараженных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, составило 31 161 человека, а летальных случаев насчитали 636.
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