Лайнер с коронавирусом у берегов Японии: на борту не менее 20 украинцев

Об этом сообщил человек, находящийся на судне, передает Радио Свобода.

"Корабль отправили на карантин на 14 дней. Согласно данным портала Marine Traffic сейчас лайнер стоит в море. Люди с хроническими заболеваниями могут обращаться с запросами на лекарства, в которых они нуждаются", - говорится в сообщении.

Радио Свобода обратилось в Министерство иностранных дел Украины с просьбой рассказать о состоянии здоровья украинцев и мерах, которые Украина принимает для помощи своим гражданам.

На корабле Diamond Princess обнаружили не менее 10 случаев заболевания коронавирусом из Китая. Всего на борту - более 3,5 тыс. человек. Инфицированных транспортировали в госпиталь.