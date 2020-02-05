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Espreso.tvОбществоЛайнер с коронавирусом у берегов Японии: на борту не менее 20 украинцев

Лайнер с коронавирусом у берегов Японии: на борту не менее 20 украинцев


фото: reuters
По меньшей мере 20 украинцев находится на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess из-за вспышки коронавирусной инфекции 2019-nCoV

Об этом сообщил человек, находящийся на судне, передает Радио Свобода.

"Корабль отправили на карантин на 14 дней. Согласно данным портала Marine Traffic сейчас лайнер стоит в море. Люди с хроническими заболеваниями могут обращаться с запросами на лекарства, в которых они нуждаются", - говорится в сообщении.

Радио Свобода обратилось в Министерство иностранных дел Украины с просьбой рассказать о состоянии здоровья украинцев и мерах, которые Украина принимает для помощи своим гражданам.

На корабле Diamond Princess обнаружили не менее 10 случаев заболевания коронавирусом из Китая. Всего на борту - более 3,5 тыс. человек. Инфицированных транспортировали в госпиталь.

  • Напомним, ранее стало известно, что на Филиппинах от коронавируса умер 44-летний пациент. Это был первый зарегистрированный случай смерти за пределами материкового Китая.
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