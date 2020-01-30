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Espreso.tvОбществоКитайский коронавирус: ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение

Китайский коронавирус: ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает в Twitter пресс-служба организации.

"Я объявляю международную чрезвычайную ситуациюв сфере здравоохранения в связи с глобальной вспышкой вируса 2019nCoV", - заявил Тедрос Адханом Гебреесус.

Гендиректор ВОЗ отметил, что международное чрезвычайное положение объявлено из-за опасений, что Китай не сможет сдержать распространение вируса.

"Главная причина - не потому, что происходит в Китае, а потому, что происходит в других странах. Наша главная обеспокоенность - что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения", - пояснил руководитель ВОЗ.

Напомним, из-коронавируса в Китае умерли уже 170 человек .

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