Китайский коронавирус: ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает в Twitter пресс-служба организации.
"Я объявляю международную чрезвычайную ситуациюв сфере здравоохранения в связи с глобальной вспышкой вируса 2019nCoV", - заявил Тедрос Адханом Гебреесус.
Гендиректор ВОЗ отметил, что международное чрезвычайное положение объявлено из-за опасений, что Китай не сможет сдержать распространение вируса.
"Главная причина - не потому, что происходит в Китае, а потому, что происходит в других странах. Наша главная обеспокоенность - что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения", - пояснил руководитель ВОЗ.
BREAKING
- World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020
"For all of these reasons, I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of # 2019nCoV .» - @DrTedros
Напомним, из-коронавируса в Китае умерли уже 170 человек .
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