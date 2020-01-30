Китайский коронавирус: ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение

30 января, 2020, 22:17

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает в Twitter пресс-служба организации.

"Я объявляю международную чрезвычайную ситуациюв сфере здравоохранения в связи с глобальной вспышкой вируса 2019nCoV", - заявил Тедрос Адханом Гебреесус.

Гендиректор ВОЗ отметил, что международное чрезвычайное положение объявлено из-за опасений, что Китай не сможет сдержать распространение вируса.

"Главная причина - не потому, что происходит в Китае, а потому, что происходит в других странах. Наша главная обеспокоенность - что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения", - пояснил руководитель ВОЗ.

BREAKING

"For all of these reasons, I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of # 2019nCoV .» - @DrTedros - World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

Напомним, из-коронавируса в Китае умерли уже 170 человек .