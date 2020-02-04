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Espreso.tvОбществоВОЗ: вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию

ВОЗ: вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию

На сегодняшний день распространение китайского коронавируса 2019-nCoV не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о пандемии

Об этом заявила директор Департамента пандемических и эндемических заболеваний Всемирной организации здравоохранения Сильви Бриан, передает ВВС.

"В настоящее время ситуация не является пандемией", - говорится в сообщении.

Бриан также высоко оценила реакцию китайских властей на вспышку коронавируса, выразив надежду, что мир сможет от него избавиться. Она также подчеркнула важность преодоления необоснованных слухов о ситуации.

  • По состоянию на 4 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 20 606 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 427 летальных.
 
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