ВОЗ: вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию
4 февраля, 2020, 18:20
На сегодняшний день распространение китайского коронавируса 2019-nCoV не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о пандемии
Об этом заявила директор Департамента пандемических и эндемических заболеваний Всемирной организации здравоохранения Сильви Бриан, передает ВВС.
"В настоящее время ситуация не является пандемией", - говорится в сообщении.
Бриан также высоко оценила реакцию китайских властей на вспышку коронавируса, выразив надежду, что мир сможет от него избавиться. Она также подчеркнула важность преодоления необоснованных слухов о ситуации.
- По состоянию на 4 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 20 606 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 427 летальных.
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