10 февраля, 2020, 08:34

10 февраля в интервью премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что на "прослушке" его слова вырваны из контекста и в правительстве Зеленского воспринимают, как заказчика политики и камертон настроений населения

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в интервью " Украинской правде ".

На вопрос журналистов, как повлияла история с "прослушкой" на доверие к людям, с которыми работает премьер, Гончарук заявил:

"Во-первых, я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста."

Он пояснил, что в момент записи обсуждали презентацию экономической части программы правительства. Гончарук объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, которому будут презентовать "определенную свою логику", должен сформироваться образ.

"Я считаю, что президент у нас очень умный. Это правда. Он имеет большой опыт работы в бизнесе. Я считаю, что он хороший менеджер и достаточно мудрый человек. И это та оценка, которую я постоянно самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", - подчеркнул Алексей Гончарук.