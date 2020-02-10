Гончарук о прослушке: "Я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так"
Об этом премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в интервью " Украинской правде ".
На вопрос журналистов, как повлияла история с "прослушкой" на доверие к людям, с которыми работает премьер, Гончарук заявил:
"Во-первых, я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста."
Он пояснил, что в момент записи обсуждали презентацию экономической части программы правительства. Гончарук объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, которому будут презентовать "определенную свою логику", должен сформироваться образ.
"Я считаю, что президент у нас очень умный. Это правда. Он имеет большой опыт работы в бизнесе. Я считаю, что он хороший менеджер и достаточно мудрый человек. И это та оценка, которую я постоянно самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", - подчеркнул Алексей Гончарук.
- Напомним, 15 января в YouTube была опубликована аудиозапись с разговором Гончарука с заместителем председателя Национального банка Екатериной Рожковой, заместителем руководителя Офиса президента Юлией Ковалив и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.
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