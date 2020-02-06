Прослушка Гончарука: СБУ сделала 25 выемок в УГО и министерствах, - Арахамия
6 февраля, 2020, 17:26
Служба безопасности провела 25 выемок по делу незаконного прослушивания и записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука
Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии "УП".
"СБУ работает, сделали 25 выемок в УГО, министерствах, многие полиграф прошли, продолжается следственный процесс", - сказал Арахамия, комментируя спор Зеленского, народных депутатов Украины Александра Дубинского и Александра Ткаченко на заседании фракции.
Арахамия - о споре Зеленского с Дубинский и Ткаченко pic.twitter.com/1ofu9PcPFm- Roman Kravets (@RomanKravets) February 6, 2020
- Напомним, что СБУ провела обыск телеканала "1+1".
- Телеканал "1+1" прокомментировал обыски СБУ , которые происходят вечером 5 февраля.
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