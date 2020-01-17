17 января, 2020, 09:37

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке

Об этом он сказал в своей заметке в соцсетях.

"Я пришел на должность - выполнять программу Президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук.

По его словам, в последние дни украинцы стали свидетелями событий, которые "разворачиваются вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве".

"Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда", - написал Гончарук.