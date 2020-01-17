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Espreso.tvОбществоГончарук написал заявление об отставке

Гончарук написал заявление об отставке

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке

Об этом он сказал в своей заметке в соцсетях.

"Я пришел на должность - выполнять программу Президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук.

По его словам, в последние дни украинцы стали свидетелями событий, которые "разворачиваются вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве".
 
"Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда", - написал Гончарук.

 

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