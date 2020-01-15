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Espreso.tvОбщество"Пустое место в голове": в сеть слили разговор якобы Гончарука, Рожковой и Маркаровой о Зеленском

"Пустое место в голове": в сеть слили разговор якобы Гончарука, Рожковой и Маркаровой о Зеленском

В интернете появилась аудиозапись разговора якобы главы правительства Алексея Гончарука, заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой о президенте Украины Владимире Зеленском

Запись выложил Telegram канал "Легитимный" .

"Запись прослушки разговора, где Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Кузнецова собирались на совещание к "тупому президенту "Зеленскому", - пишет канал.

На записи якобы Гончарук говорит в частности о неопытности Зеленского и его "примитивном понимании экономических процессов" и рассуждает, как объяснить президенту укрепление гривны.

"У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов. Есть платежный баланс, а курс насильно укрепили. Он ищет ответ на этот вопрос. А у него нет ответа. Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там. И к нему будет прилетать эта хр * нь на тему облигаций. Она попадает в голову потому, что там есть туман", - сказал якобы Гончарук.

При этом Гончарук называет и себя профаном в экономике.

"Я полный профан в экономике - я юрист по образованию. Но я понимаю? Есть две экономические теории - монетаризм и кейнсианская. Ты идешь путем удешевления ресурсов. И ты идешь путем печатания денег и как бы развиваешь экономику. Если ты идешь путем удешевления ресурсов, то твоя стратегия в том, чтобы инфляция снижалась. И надо показать, что, смотрите, в западных странах люди зарабатывают по 2%, депозиты. Все остальное на деньгах спекулятивных. Поэтому экономика там растет, не падает ", - говорит якобы Гончарук.

 

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