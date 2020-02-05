СБУ обыскивает телеканал "1 + 1", - Дубинский

5 февраля, 2020, 18:06

Представители Службы безопасности Украины пришли с обыском на телеканал "1 + 1"

Об этом народный депутат от фракции Слуга народа Александр Дубинский сообщил в Facebook.

"Прямо сейчас на телеканале 1 + 1 по адресу Куреневская, 18 - идет обыск. Маски-шоу организовано СБУ ", - написал Дубинский.

Журналисты канала во время трансляции в YouTube говорят, что им мешают пройти на рабочие места.