СБУ обыскивает телеканал "1 + 1", - Дубинский
5 февраля, 2020, 18:06
Представители Службы безопасности Украины пришли с обыском на телеканал "1 + 1"
Об этом народный депутат от фракции Слуга народа Александр Дубинский сообщил в Facebook.
"Прямо сейчас на телеканале 1 + 1 по адресу Куреневская, 18 - идет обыск. Маски-шоу организовано СБУ ", - написал Дубинский.
Журналисты канала во время трансляции в YouTube говорят, что им мешают пройти на рабочие места.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-