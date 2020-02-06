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Espreso.tvОбществоПрослушка Гончарука: в кабинет Разумкова теперь ходят без телефона

Прослушка Гончарука: в кабинет Разумкова теперь ходят без телефона

После скандала с прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука, охрана председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова изменила правила

Об этом рассказал в комментарии Радио Свобода председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе (в кабинет председателя Верховной Рады - ред.). Раньше все желающие заходили с телефонами", - сказал Разумков.

По его словам, прослушки он не боится и пытается доверять охране.

  • Служба безопасности провела 25 выемок по делу незаконной прослушки и записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.
 

 

 
 
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