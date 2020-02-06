Прослушка Гончарука: в кабинет Разумкова теперь ходят без телефона
6 февраля, 2020, 22:00
После скандала с прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука, охрана председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова изменила правила
Об этом рассказал в комментарии Радио Свобода председатель парламента Дмитрий Разумков.
"Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе (в кабинет председателя Верховной Рады - ред.). Раньше все желающие заходили с телефонами", - сказал Разумков.
По его словам, прослушки он не боится и пытается доверять охране.
- Служба безопасности провела 25 выемок по делу незаконной прослушки и записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.
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