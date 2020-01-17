Зеленский дал 2 недели на расследование "прослушки" разговоров Гончарука

17 января, 2020, 14:09

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины", - говорится в сообщении.

Соответствующее задание глава государства поставил во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию - кто вел записи ... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - заявил Зеленский.

Также президент отметил, что в рамках уголовного производства должно быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая является в СМИ, - выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", - отметил он.

Зеленский добавил, что, по словам премьер-министра, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась 5:00.

" Владимир Зеленский также требует в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации. Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности", - сообщают в пресс-службе.