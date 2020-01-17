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Espreso.tvОбществоЗеленский дал 2 недели на расследование "прослушки" разговоров Гончарука

Зеленский дал 2 недели на расследование "прослушки" разговоров Гончарука


фото: прес-служба президента України
17 января президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями правоохранительных органов поручил расследовать факты причастности к прослушке чиновников и установить заказчиков

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины", - говорится в сообщении.

Соответствующее задание глава государства поставил во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию - кто вел записи ... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - заявил Зеленский.

Также президент отметил, что в рамках уголовного производства должно быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая является в СМИ, - выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", - отметил он.

Зеленский добавил, что, по словам премьер-министра, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась 5:00.

" Владимир Зеленский также требует в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации. Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности", - сообщают в пресс-службе.

 

  • Напомним, что 15 января в YouTube была опубликована аудиозапись с якобы разговором Гончарука с заместителем председателя Национального банка Екатериной Рожковой, заместителем руководителя Офиса президента Юлией Ковалив и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.
  • На аудиозаписи человек с голосом, похожим на Гончарука, говорит о том, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов.
  • 16 января в сети опубликовали третью часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба
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