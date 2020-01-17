МВФ поддержал Гончарука и руководство Нацбанка

17 января, 2020, 12:00

Международный валютный фонд поддерживает текущую политику правительства и Национального банка Украины, направленную на укрепление экономики страны

Об этом говорится в ответе представительства МВФ в Киеве в ответ на запрос агентства Интерфакс-Украина .

"Здравомыслящая макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины", - отметили в представительстве Фонда.

"Низкий бюджетный дефицит, снижение соотношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов - все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста", - отметили в МВФ.