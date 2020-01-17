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Espreso.tvОбществоМВФ поддержал Гончарука и руководство Нацбанка

МВФ поддержал Гончарука и руководство Нацбанка


фото: reuters
Международный валютный фонд поддерживает текущую политику правительства и Национального банка Украины, направленную на укрепление экономики страны

Об этом говорится в ответе представительства МВФ в Киеве в ответ на запрос агентства Интерфакс-Украина .

"Здравомыслящая макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины", - отметили в представительстве Фонда.

"Низкий бюджетный дефицит, снижение соотношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов - все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста", - отметили в МВФ.

  • Напомним, что 15 января в YouTube была опубликована аудиозапись с якобы разговором Гончарука с заместителем председателя Национального банка Екатериной Рожковой, заместителем руководителя Офиса президента Юлией Ковалив и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

  • На аудиозаписи человек с голосом, похожим на Гончарука, говорит о том, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов.

  • В Кабинете министров уже опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении.

  • 17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке .

 

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