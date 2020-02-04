У Рябошапки продолжили досудебное следствие по убийству Шеремета до апреля
4 февраля, 2020, 09:13
Офис генерального прокурора Украины продлил срок досудебного расследования убийства журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года
Об этом сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, передает hromadske.
По словам прокурора, направлять обвинительный акт в суд или закрывать производство пока рано - нужны дополнительные следственные действия и экспертные исследования, в том числе эксперименты и допросы.
Ранее следователи просили продолжить досудебное следствие до июня 2020 года. Зато адвокаты заявили, что следователям нужно 3,5 года для проведения необходимых им мероприятий.
В конце января генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела Шеремета в суд не хватает доказательств .
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
- "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
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