У Рябошапки продолжили досудебное следствие по убийству Шеремета до апреля

4 февраля, 2020, 09:13

Офис генерального прокурора Украины продлил срок досудебного расследования убийства журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года

Об этом сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, передает hromadske.

По словам прокурора, направлять обвинительный акт в суд или закрывать производство пока рано - нужны дополнительные следственные действия и экспертные исследования, в том числе эксперименты и допросы.

Ранее следователи просили продолжить досудебное следствие до июня 2020 года. Зато адвокаты заявили, что следователям нужно 3,5 года для проведения необходимых им мероприятий.

В конце января генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела Шеремета в суд не хватает доказательств .