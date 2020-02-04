Дела Майдана: Бабиков требовал наказания для следователей - документ

4 февраля, 2020, 15:52

Журналисты опубликовали документы, из которых следует, что ГБР в 2019 году начало уголовное производство против следователей Генпрокуратуры по делам Майдана по заявлению Александра Бабикова

Об этом сообщило издание "Тиждень", журналисты которого нашли сообщение другого адвоката Януковича Виталия Сердюка, который и выложил документы в сеть 8 июля 2019 года.

"Наконец мы добились решения о начале расследования и передаче в Госбюро расследований уголовного производства в отношении следователей ГПУ, которые в течение двух лет препятствовали сбору доказательств по фактам покушений на Виктора Януковича и работников Государственной службы охраны в 2014 году. По ним открыто уголовное производство №42019000000000940 по ч . 2 ст. 397 и ч 3 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность защитника должностным лицом с использованием служебного положения и умышленное невыполнение служебного решение должностным лицом, занимающим в дповидальну должность, - ред.)", - написал адвокат президента-беглеца Сердюк.

Адвокат Януковича добавил фотографию ответа, который получил от Генеральной прокуратуры из которой следует, что производство против следователей по делам Майдана открыли по заявлению нынешнего заместителя директора ГБР Александра Бабикова.

В "шапке" документа указана именно фамилия Бабикова, а ответ заместителя генпрокурора Юрия Столярчука начинается словами:

"Вашу жалобу от 21.05.2019 на противоправное бездействие и незаконные решения должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины, в которой вы просите уполномоченное лицо ГПУ вынести решение ... о направлении уголовного производства по подследственности в ГБР .... рассмотрена".

Фото страницы адвоката Януковича Виталия Сердюка от издания "Тиждень":