"Это бессмысленно": Иран ответил на предложение США о переговорах

9 января, 2020, 13:45

Иран заявил, что о переговорах со США не может быть и речи, пока сохраняются американские санкции против Тегерана

Об этом заявил постпред Ирана в ООН Маджид Тахтим-Раванчи.

По словам дипломата, предложение США является "невероятным" - США сохраняют враждебную политику в отношении Ирана, а значит, переговоры бессмысленны.

Раванчи заявил, что президент Дональд Трамп, с одной стороны, утверждает, что США готовы сотрудничать с Ираном, а с другой - анонсирует ужесточение санкций. По мнению дипломата, Вашингтон не сможет обмануть Тегеран.

"Это экономический терроризм... беспрецедентные санкции США противоречат международному праву и нормам", - цитирует Раванчи агентство IRNA.

Ранее представитель США в Совбезе ООН Келли Крафт заявила о готовности Вашингтона к "серьезным переговорам" с Ираном без предварительных условий.

По ее словам, целью переговоров является предотвращение "дальнейших угроз международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".