"Это бессмысленно": Иран ответил на предложение США о переговорах
Об этом заявил постпред Ирана в ООН Маджид Тахтим-Раванчи.
По словам дипломата, предложение США является "невероятным" - США сохраняют враждебную политику в отношении Ирана, а значит, переговоры бессмысленны.
Раванчи заявил, что президент Дональд Трамп, с одной стороны, утверждает, что США готовы сотрудничать с Ираном, а с другой - анонсирует ужесточение санкций. По мнению дипломата, Вашингтон не сможет обмануть Тегеран.
"Это экономический терроризм... беспрецедентные санкции США противоречат международному праву и нормам", - цитирует Раванчи агентство IRNA.
Ранее представитель США в Совбезе ООН Келли Крафт заявила о готовности Вашингтона к "серьезным переговорам" с Ираном без предварительных условий.
По ее словам, целью переговоров является предотвращение "дальнейших угроз международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", которое относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
- В ночь с 7-го на 8 января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
- 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал, что у Ирана во время его правление не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
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