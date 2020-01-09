Вашингтон предложил переговоры с Тегераном без предварительных условий
9 января, 2020, 13:14
Американские власти заявили о готовности к "серьезным переговорам" с Ираном без предварительных условий
Об этом говорится в письме Совету безопасности ООН от представительницы США Келли Крафт, передает DW .
По ее словам, целью переговоров является предотвращение "дальнейших угроз международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".
Кроме того, Крафт также объяснила Совбезу необходимость ликвидации в Багдаде командующего иранского спецподразделения Аль-Кудс Касема Сулеймани.
Она отметила, что США в данном случае действовали в соответствии со статьей 51 Устава ООН, добавив, что для защиты американских интересов на Ближнем Востоке подобные акции могут быть повторен
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относится к Корпуса стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
- В ночь с 7-го на 8-е января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
- 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал , что у Ирана во время его правление не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
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