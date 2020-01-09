Вашингтон предложил переговоры с Тегераном без предварительных условий

9 января, 2020, 13:14

Американские власти заявили о готовности к "серьезным переговорам" с Ираном без предварительных условий

Об этом говорится в письме Совету безопасности ООН от представительницы США Келли Крафт, передает DW .

По ее словам, целью переговоров является предотвращение "дальнейших угроз международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".

Кроме того, Крафт также объяснила Совбезу необходимость ликвидации в Багдаде командующего иранского спецподразделения Аль-Кудс Касема Сулеймани.

Она отметила, что США в данном случае действовали в соответствии со статьей 51 Устава ООН, добавив, что для защиты американских интересов на Ближнем Востоке подобные акции могут быть повторен