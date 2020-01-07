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Espreso.tvОбществоИран подготовил 13 вариантов ответов на убийство Сулеймани

Иран подготовил 13 вариантов ответов на убийство Сулеймани

Высший совет нацбезопасности Ирана разработала 13 вариантов ответа на убийство американцами командующего спецназом "Аль-Кудс" Касем Сулеймани

Об этом заявил секретарь Совбеза Али Шамхани, сообщают иранские СМИ, передает РБК-Украина.

Шамхани отметил, что самый мягкий из этих вариантов может стать "кошмаром" для США.

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